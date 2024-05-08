سعد لمجرد: أحترم رغبة زوجتي وأغنية هندية على الطريق

يستعد سعد لمجرد لأكثر من عمل جديد خلال الفترة القادمة؛ إذ إتفق أخيراً على أغنية جديدة باللهجة المصرية، بالإضافة إلى الدويتو القادم الذي سيجمعه مع حاتم عمور لأول مرة، كما لديه مشروع سينمائي أيضاً لتقديم الأغنية الدعائية لفيلم "عصابة إكس " لأحمد فهمي، ولكن هل سعد لمجرد لديه رأي آخر بنجاح أعماله الفنية خلال الفترة الأخيرة؟

في كواليس تصوير أغنيته الجديدة التي ستجمعه مع حاتم عمور في الرباط ، لم ينفِ سعد لمجرد أن قضيته في فرنسا أثرت على المشاهدات الخاصة بأعماله الغنائية خلال الفترة الماضية، وهذا شيء طبيعي، مؤكداً أن اليوتيوب منع بعض أشكال الإعلانات على أغنياته بسبب القضية وهو سبب تراجع مشاهداته على المنصة.

وكشف لمجرد في تصريحاته أنه يخطط لتقديم أغنية باللهجة الهندية خلال الفترة القادمة وهو ما إقترحه عليه سلمان خان أثناء تواجده بالهند لتصوير أغنيته الشهيرة "قولى متى".

وأكد لمجرد أنه قام أخيراً بتصوير أغنية "راب " مغربية بالهند، وهي تشبه المونولوج، وسيقوم بطرحها أيضاً خلال الفترة القادمة.

وأما بسؤاله عن عدم ظهور زوجته سيدة الأعمال "غيثة العلاكي " معه بشكل مستمر، فقد أكد سعد أنها رغبتها منذ البداية وهو يحترم رغبتها كثيراً ولا يجبرها على غير ذلك.

( نواعم)