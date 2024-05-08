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فنون ومشاهير

يحمل بصمات جورج عيد.. فيلم عن انفجار بيروت يحصد الجائزة الأولى في مهرجان دوليّ

Lebanon 24
08-05-2024 | 14:54
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فاز الإعلامي اللبنانيّ جورج عيد بالجائزة الأولى في مهرجان الأفلام الأوروبي "Greece international Film Festival" لعام 2024، وذلك عن فيلمه "Zeibekiko in Beirut" الذي صوّره عام 2020 وتمّ عرضه على شاشة الـ"MTV" اللبنانيّة.
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الفيلم القصير الذي حصد خلال السنوات الماضية عدداً كبيراً من الجوائز في مهرجانات الأفلام الأوروبية يتناول انفجار مرفأ بيروت ولكن بزاوية مختلفة، وهي رقصة الـ"زيبيكيكو" اليونانية.
 
ويقارن الفيلم بين خطوات الرقصة الحزينة والمراحل التي مرّ بها الشعب اللبناني ومعه الجالية اليونانية في بيروت التي احتلت مكاناً مهماً في موزاييك التنوع اللبناني.
 
ويروي جورج عيد بالموسيقى والرقص من خلال الفيلم، تفاصيل اللحظات المصيرية التي دمرت بيروت عام 2020 ومعها مقرات للجالية اليونانية ومواقع تاريخية خاصة بها، كما أجرى مقابلات مع أفراد الجالية الذين أصيبوا في الانفجار.
 
وفي تصريح له عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، أعلن عيد الذي يشغل منصب رئيس تحرير الأخبار في قناة المشهد - دبي، فوزه بالجائزة، مهدياً الفيلم إلى روح أنولا أرماو التي أصيبت في الانفجار وخسرت عينها قبل أن تفارق الحياة بعد 4 سنوات من العذاب.
 
وأشار عيد إلى أن تلك الجائزة تأتي في وقتٍ يتحضر فيه لخوض غمار تجربةٍ جديدة ألا وهي الكتابة والتوثيق، وقال: "أنا حالياً أعمل على كتاب جديد لقصصٍ نادرة صادفتها في لبنان".
 
كذلك، أعرب عيد عن تمسكه بلبنان "الإنفتاح والتعددية"، مؤكداً أن وطننا يمثل ثقافة الحياة لا ثقافة الموت.
 
 
 


 
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