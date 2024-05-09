للمرة الأولى.. مايا دياب تكشف سبب إخفاء طلاقها من رجل الأعمال عباس ناصر (فيديو)

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للمرة الأولى، تحدثت الفنانة مايا دياب عن سبب إخفاء طلاقها من زوجها رجل الأعمال عباس ناصر، الذي ارتبطت به بين عامَي 2006 و2014 وأنجبت منه ابنتهما الوحيدة كاي.وقالت مايا خلال استضافتها في برنامج AB Talks من تقديم الإعلامي الإماراتي أنس بوخش: "كنت أتهرّب من سؤال مطلّقة أم متزوجة؟ لأنني كنت أحرص على الحفاظ على حب العائلة لابنتي، ووالدها كان يأتي ليراها متى يشاء، ولا أضع له شروطاً أبداً، لأنه والدها وهو إنسان كنت أحبّه وما زلت، وأكره كلمة مطلّقة، فإما متزوجة أو لا".وجدير بالذكر أن دياب لم تحصل على الطلاق رسمياً حتى عام 2017.ورداً على سؤال حول التنمّر والانتقادات التي تتعرّض لها بسبب التجميل، قالت مايا دياب: "لا يهمّني الأمر بتاتاً، أنا لا أتضايق ممن يتنمّر عليّ، لأن من يفعلون ذلك، يريدون تقليدي لكنهم لا يستطيعون". وأضافت: "الجمال تطوّر كثيراً اليوم، إذ يجعل من الجميلة أكثر جمالاً، والأمر يتعلق بالمعايير الأعلى للجمال".(لها)