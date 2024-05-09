27
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
26
o
صيدا
25
o
جونية
28
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
29
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
للمرة الأولى.. مايا دياب تكشف سبب إخفاء طلاقها من رجل الأعمال عباس ناصر (فيديو)
Lebanon 24
09-05-2024
|
02:40
A-
A+
A+
A-
للمرة الأولى، تحدثت الفنانة مايا دياب عن سبب إخفاء طلاقها من زوجها رجل الأعمال عباس ناصر، الذي ارتبطت به بين عامَي 2006 و2014 وأنجبت منه ابنتهما الوحيدة كاي.
وقالت مايا خلال استضافتها في برنامج AB Talks من تقديم الإعلامي الإماراتي أنس بوخش: "كنت أتهرّب من سؤال مطلّقة أم متزوجة؟ لأنني كنت أحرص على الحفاظ على حب العائلة لابنتي، ووالدها كان يأتي ليراها متى يشاء، ولا أضع له شروطاً أبداً، لأنه والدها وهو إنسان كنت أحبّه وما زلت، وأكره كلمة مطلّقة، فإما متزوجة أو لا".
Advertisement
وجدير بالذكر أن دياب لم تحصل على الطلاق رسمياً حتى عام 2017.
ورداً على سؤال حول التنمّر والانتقادات التي تتعرّض لها بسبب التجميل، قالت مايا دياب: "لا يهمّني الأمر بتاتاً، أنا لا أتضايق ممن يتنمّر عليّ، لأن من يفعلون ذلك، يريدون تقليدي لكنهم لا يستطيعون". وأضافت: "الجمال تطوّر كثيراً اليوم، إذ يجعل من الجميلة أكثر جمالاً، والأمر يتعلق بالمعايير الأعلى للجمال".(لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة عن "واتسآب" في لبنان.. إقرأوا هذا التقرير
Lebanon 24
مفاجأة عن "واتسآب" في لبنان.. إقرأوا هذا التقرير
13:00 | 2024-05-08
08/05/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"قبور عسكرية" قرب لبنان.. هكذا منعَ "حزب الله" زيارتها!
Lebanon 24
"قبور عسكرية" قرب لبنان.. هكذا منعَ "حزب الله" زيارتها!
12:00 | 2024-05-08
08/05/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا ماذا جرى في سماء بعلبك.. هل تمّ إسقاط طائرة؟
Lebanon 24
شاهدوا ماذا جرى في سماء بعلبك.. هل تمّ إسقاط طائرة؟
12:01 | 2024-05-08
08/05/2024 12:01:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ما كان يفعله على طريق المطار خطيرٌ جداً.. مطلوب يقع بقبضة "الأمن"!
Lebanon 24
ما كان يفعله على طريق المطار خطيرٌ جداً.. مطلوب يقع بقبضة "الأمن"!
14:12 | 2024-05-08
08/05/2024 02:12:52
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتهر بهذا المسلسل... وفاة ممثل بعد إصابته بمرض السرطان (صورة)
Lebanon 24
اشتهر بهذا المسلسل... وفاة ممثل بعد إصابته بمرض السرطان (صورة)
06:19 | 2024-05-08
08/05/2024 06:19:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
05:32 | 2024-05-09
شقيق ياسمين عبد العزيز يثير الجدل... هل عادت الى طليقها؟
04:26 | 2024-05-09
"كان من المفروض تلبس مستور".. سيرين عبد النور تتعرّض لهجوم بسبب فستانها! (فيديو)
04:10 | 2024-05-09
نجمة شهيرة تستقبل طفلتها الرابعة في المنزل وداخل حوض الاستحمام! (صور)
03:35 | 2024-05-09
ملامحه واضحة.. ديانا فاخوري تنشر صورة مع ابنها هل يُشبهها؟
02:04 | 2024-05-09
بعد أيام على زواجها مدنيا في لندن.. مايا رعيدي تطل مُجددا بالأبيض (صور)
23:00 | 2024-05-08
وفاة والدة كريم عبد العزيز وهذا موعد العزاء
فيديو
للمرة الأولى.. مايا دياب تكشف سبب إخفاء طلاقها من رجل الأعمال عباس ناصر (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. مايا دياب تكشف سبب إخفاء طلاقها من رجل الأعمال عباس ناصر (فيديو)
02:40 | 2024-05-09
09/05/2024 13:06:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: اقتحم بسيارته حشدا من المحتجين المؤيدين لفلسطين ورش عليهم مادة كيميائية
Lebanon 24
بالفيديو: اقتحم بسيارته حشدا من المحتجين المؤيدين لفلسطين ورش عليهم مادة كيميائية
04:09 | 2024-05-04
09/05/2024 13:06:37
Lebanon 24
Lebanon 24
سقطت فجأة بين المعزين.. فنانة تنهار ويُغمى عليها في عزاء والدتها (فيديو)
Lebanon 24
سقطت فجأة بين المعزين.. فنانة تنهار ويُغمى عليها في عزاء والدتها (فيديو)
03:39 | 2024-05-04
09/05/2024 13:06:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24