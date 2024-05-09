ملامحه واضحة.. ديانا فاخوري تنشر صورة مع ابنها هل يُشبهها؟

نشرت الإعلامية في قناة mtv ديانا فاخوري صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



وأطلت ديانا برفقة طفلها دانيال الذي بدا وجهه واضحا للمرة الأولى.

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وكانت ديانا رزقت في شهر كانون الثاني الماضي بمولودها الأول من زوجها جيري ماهر.





