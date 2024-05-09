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فنون ومشاهير

شقيق ياسمين عبد العزيز يثير الجدل... هل عادت الى طليقها؟

Lebanon 24
09-05-2024 | 05:32
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أثار الفنان المصري وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، حالة من التكهنات بشأن عودة الأخيرة إلى طليقها الفنان أحمد العوضي.


وقال العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن وائل يبدو أنه يلمح إلى عودة ياسمين والعوضي، بعد منشوره عبر "فيسبوك"، حيث نشر صورًا تجمعه بشقيقته، معلقًا: اللي يسعدك يسعدني، والجاي أحلى وكله خير، والمياه هترجع لمجاريها والكل هيتراضى، ربنا يصلح حالنا وحالكم.
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وعلقت إحدى المتابعات على منشور عبد العزيز، متسائلة إن كانت الفنانة ياسمين ستعود إلى طليقها أحمد العوضي، ليرد عليها بقوله: هيحصل.


وتأتي هذه التلميحات بعد تصريحات الفنانة ياسمين عبد العزيز التي أكدت فيها أنها لا تزال تعشق طليقها أحمد العوضي، رغم انفصالهما في كانون الثاني الماضي.

 
وقالت ياسمين، خلال استضافتها في برنامج "صاحبة السعادة"، إنها اكتشفت عدم شعورها بالحب قبل علاقتها بأحمد العوضي، معلقة: أنا كنت فاكرة اللي قبل كده ده حب، لأ ده مش حب، الحب الحقيقي أحمد.


وتابعت الفنانة حديثها أنها منذ انفصالها وهي تشعر بوجع في قلبها، خصوصًا عندما ترى صورها ومقاطع الفيديو التي تجمعها بالعوضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: أساساً أنا بهرب.. أفتح فيسبوك ألاقي نفسي أنا وهو حاضنين بعض.. أفتح تيك توك ألاقيهم عاملين لنا فيديوهات.. يا جماعة ارحموني الحاجات دي بتوجع على فكرة.
 

من جانبه، أكد العوضي أن الحب الحقيقي والوحيد في حياته كان مع زوجته السابقة ياسمين عبد العزيز، مضيفًا، خلال استضافته في برنامج "ع المسرح"، أنه عاش معها العديد من المواقف والمراحل اللافتة، ولن تأتي امرأة بعدها سيحبها كما زوجته السابقة.



وشهدت العلاقة بين العوضي وياسمين تقلبات عدة خلال السنوات الماضية؛ إذ كان من المقرر أن يعلنا انفصالهما أكثر من مرة، خلال عامي 2021، و2022؛ بسبب التراشق الذي حدث بين ياسمين وشقيقها وائل عبد العزيز، الذي هدأ مع الأزمة المرضية التي تعرضت لها إثر خطأ طبي.

 

وأعلنت ياسمين والعوضي انفصالهما رسميًا في يناير الماضي، من دون أن يكشفا الأسباب. (فوشيا)

 
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