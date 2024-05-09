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فنون ومشاهير
خسارته كبيرة.. الموت يُحزن ممثلاً لبنانياً بارزاً
Lebanon 24
09-05-2024
|
07:23
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أعلن الممثل طارق تميم، عبر حسابه على "فيسبوك"، عن وفاة والده السيد مصطفى شريف تميم.
وقام طارق باستبدال صورته باللون الأسود.
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طارق تميم
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