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فنون ومشاهير

خسارته كبيرة.. الموت يُحزن ممثلاً لبنانياً بارزاً

Lebanon 24
09-05-2024 | 07:23
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أعلن الممثل طارق تميم، عبر حسابه على "فيسبوك"، عن وفاة والده السيد مصطفى شريف تميم. 
 
وقام طارق باستبدال صورته باللون الأسود. 
 
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