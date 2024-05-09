بعد إصابته بالسرطان... محمد عبده يغني في أول إطلالة له (فيديو)

وجّه الفنان السعودي محمد عبده تهئة خاصة لفواز الهندي، نجل الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات سالم الهندي، وذلك في أول إطلالة لـ"فنان العرب" منذ إعلان إصابته بالسرطان يوم الأحد 5 أيار.



وظهر محمد عبده في مقطع فيديو بثته الشركة المختصة بصناعة الموسيقى عبر حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي، وهو يغني كلمات خاصة بهذه المناسبة، قبل تقديمه التهنئة حيث قال "مبروك آل الهندي كلكم أعمام وخوال فواز"، طالباً المعذرة منهم لعدم مقدرته على الحضور.

العربية تنشر رسائل صوتية بين الأستاذ محمد عبده والأمير بدر بن عبدالمحسن قبل وفاته بليلة ، ويكشف فيها محمد عبده عن تلقيه العلاج الكيماوي في باريس.

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مقطع مؤلم .. الله يرحم البدر ويشفي أبو نورة 💔💔 pic.twitter.com/AQyBFNxDJZ — عبدالإله المالكي (@abdul14067) May 5, 2024 Advertisement

وأرفقت روتانا مع المقطع تعليقاً قالت فيه: تهنئة خاصة من فنان العرب ‫محمد عبده لحفل زفاف ‫فواز سالم الهندي نجل الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للموسيقى ‫سالم الهندي.وكان "فنان العرب" كشف عن إصابته بسرطان البروستاتا، يوم الأحد الماضي. وقال إنه يتلقى العلاج الكيميائي في العاصمة الفرنسية باريس.وشارك برنامج "تفاعلكم" الذي يُعرض على قناة "العربية" رسائل صوتية بين عبده والأمير والشاعر بدر بن عبد المحسن، الذي توفي قبل أيام، وثقت بكاء "فنان العرب" وإعلانه عن تلقيه العلاج الكيماوي خلال تواجده في باريس.وقدم عبده في المقطع الصوتي الدعم لصديقه الشاعر قبل رحيله، وطلب منه التماسك والعلاج والعودة مجدداً للساحة الفنية، قائلاً له: الله يرعاك ويرعاني ويرعى كل إنسان خدم وطنه مثلنا.وأحدث الخبر صدمة بين المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت الدعوات بالشفاء العاجل للمطرب السعودي البالغ من العمر 74 عامًا.كما تداول العديد من مستخدمي منصة "إكس"، صورة زعموا أنها تعود لعبده أثناء تلقيه العلاج الكيماوي في باريس.يذكر أن محمد عبده كان من المقرر أن يشدو في أبوظبي خلال شهر مايو الحالي، ولكن الحفل تأجل بسبب حالته الصحية، وأصدرت شركة روتانا بيانا أوضحت فيه أن كافة أعمال عبده علقت بسبب ظروفه الصحية منها أغنيات وحفلات.وأصدرت الشركة السعودية بيانا جاء فيه: تفيدكم مجموعة روتانا للموسيقى، ممثلة بإدارة حفلات الفنان محمد عبده، ونشاطاته الفنية بأنه وبالاتفاق ما بين روتانا والفنان، ستُؤَجَّل النشاطات جميعها التي كانت مقررة، وعدم الارتباط بأي نشاطات جديدة قادمة، إلى أجل غير مسمى، وسيتم الإعلان تباعًا عن أي جديد، ويأتي هذا القرار، حفاظًا وتقديرًا وحرصًا على سلامة فناننا الحبيب.وأضاف البيان "وبهذه الفترة سيتفرغ لأعماله الخاصة، وسيضاعف تواجده بالاستديوهات لتنفيذ أغانٍ جديدة، بحاجة إلى تركيز ومجهود كبير لإرضاء جمهوره بها عند إصدارها، ومنها ستكون فترة راحة ونقاهة، ووُجوده مع عائلته وأهله وإعطائهم وقتا أكثر، والفنان محمد عبده يطمئن جمهوره، ويعدهم بأنه سيلقاهم قريباً، ولن يتأخر عنهم أبدًا؛ لأنهم كانوا وسيظلون النفس الذي يتنفسه وحب عمره". (فوشيا)