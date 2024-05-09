هاني شاكر مُتّهم بـ "سرقة" عمرها 15 عاماً.. اليكم التفاصيل

سخر الفنان المصري هاني شاكر، من الأخبار التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول اتهامه بشأن سرقة قصيدة "رحماك" التي طرحت في ألبوم "حبيبي.. حياتي" عام 2009.

وقال شاكر، في تصريحات خاصة لموقع "فوشيا": "من هو الشاعر عبد الموجود الذي يتهمني بتلك السرقة، وما أعماله الشعرية التي قدمها من قبل، لكي يقدم لي قصيدة "رحماك"، ولماذا تذكر الأغنية اليوم بعد مرور ما يقرب من 15 عاماً على طرحها"، مضيفا: "هؤلاء يريدون إحداث ضجة لأنفسهم، من لديه حق يبحث عنه في وقته، وليس بعد مرور 15 عامًا".

هذا وكان الشاعر المصري هاني عبد الموجود حرَّر، صباح الأربعاء، محضرًا بقسم شرطة الدقي، يتهم فيه كلًّا من المطرب هاني شاكر، ومالك شركة عالم الفن وقنوات مزيكا المنتج محسن جابر، واثنين آخرين، بسرقة قصيدة "رحماك". (الجديد)