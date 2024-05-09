Advertisement

فنون ومشاهير

بحفل "رائع"... ممثلة لبنانيّة تزوّجت مدنيّاً من حبيبها في أبو ظبي

Lebanon 24
09-05-2024 | 11:37
A-
A+
Doc-P-1197508-638508771120089094.jpg
Doc-P-1197508-638508771120089094.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت صفحة "شربليتا"، أنّ الممثلة سارة أبي كنعان والممثل وسام فارس تزوجا مدنيّاً في حفل أُقيم في أبو ظبي.
 
 
ووفق الصفحة، كان الحفل رائعاً، وقد حضره أهل كلّ من العروسين وأصدقائهما المقربين.
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
"مين حابب يشاركنا فرحتنا؟".. فيديو رومانسي لسارة أبي كنعان وخطيبها يخطف الأنظار ومفاجأة للجمهور!
lebanon 24
10/05/2024 01:27:03 Lebanon 24 Lebanon 24
العد العكسي بدأ.. هذا موعد زفاف سارة ابي كنعان ووسام فارس
lebanon 24
10/05/2024 01:27:03 Lebanon 24 Lebanon 24

فنون ومشاهير

أفراح ومناسبات

سارة أبي كنعان

وسام فارس

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
15:14 | 2024-05-09
13:13 | 2024-05-09
10:27 | 2024-05-09
07:30 | 2024-05-09
07:23 | 2024-05-09
05:32 | 2024-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24