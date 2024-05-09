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فنون ومشاهير
بحفل "رائع"... ممثلة لبنانيّة تزوّجت مدنيّاً من حبيبها في أبو ظبي
Lebanon 24
09-05-2024
|
11:37
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أعلنت صفحة "شربليتا"، أنّ الممثلة سارة أبي كنعان والممثل وسام فارس تزوجا مدنيّاً في حفل أُقيم في أبو ظبي.
ووفق الصفحة، كان الحفل رائعاً، وقد حضره أهل كلّ من العروسين وأصدقائهما المقربين.
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