موسيقار شهير يكشف حالة عادل إمام الصحية.. اليكم ما قاله

أعرب الموسيقار الشهير خالد حماد عن فخره بما قدّمه من موسيقى تصويرية لأفلام الفنان عادل إمام طوال مسيرته الفنية.



وقال حماد: "كنت محظوظاً بالتعاون مع عادل إمام منذ أول فيلم "أمير الظلام"، وهذا شرف كبير لي، وهو مواليد برج الثور مثلي. وكنا نصور أحد الأعمال في باريس واحتفلنا بعيد ميلادنا معاً، وهذا أمر لا أستطيع نسيانه".

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وأضاف: "اعتدنا على أخبار مرض ووفاة "الزعيم"، وتخرج شائعات من وقت لآخر من أجل "الترند"، لكن أستاذ عادل بخير وهو يستمتع بالحياة مع أسرته وأولاده، ودائماً ما أُُسأل نفس السؤال عن صحة "الزعيم"، أسأل رامي فيقول لي تعالى شوفه وقريباً سأزوره".



