بعد نجاحه في "السرب".. ما جديد أحمد السقا؟

ذكرت مجلة "لها" أن الفنان أحمد السقا قرر خوض موسم الشتاء السينمائي المقبل بفيلم جديد يحمل عنوان "ثلج أحمر" ومن إخراج محمد هشام الرشيدي.



وكشف مصدر من داخل العمل لـ"لها" أن الفيلم تم تأجيل تصويره بعد أن كان مقرراً عرضه في العام الجاري، إلا أن انشغال السقا بتصوير مسلسل "العتاولة"، وقرار الشركة المنتجة لفيلم "السرب" عرضه بالتزامن مع أعياد تحرير سيناء، دفع الشركة المنتجة لفيلم "ثلج أحمر" لاتخاذ قرار بتأجيل التحضير للعمل وعرضه في موسم الشتاء المقبل.

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وسوف يبدأ أحمد السقا بالتحضير للفيلم في الأيام المقبلة استعداداً لبدء التصوير حتى ينتهي منه قبل أن يبدأ تصوير الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" في شهر تشرين الأول المقبل.