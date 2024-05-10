Advertisement

فنون ومشاهير

ظهرت بإطلالة بيضاء كاملة... لطيفة التونسية تحضّر مفاجأة لجمهورها

Lebanon 24
10-05-2024 | 00:57
A-
A+
Doc-P-1197692-638509248526569097.png
Doc-P-1197692-638509248526569097.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحضّر الفنانة التونسية لطيفة، مفاجأة لجمهورها خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه ألبومها الأخير "لطيفة 2023".

 
وحرصت صاحبة أغنية "أحب بغرامك"، على تشويق جمهورها لعملها الأول بعد وفاة والدتها مطلع العام الحالي، من خلال نشرها جلسة تصوير خاصة بها عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام".


واعتمدت لطيفة خلال جلسة التصوير إطلالة بيضاء كاملة، وطبقت مكياجا ترابيا، كما تركت شعرها الأشقر منسدلا على كتفيها، وارتدت قبعة شمسية بيضاء، بالإضافة إلى قبعة من القش، وعلقت بالقول: استنوني قريباً أوي، في مفاجأة مليانة مفاجآت، ابقوا متابعين.
 
 
Advertisement

وتفاعل عدد كبير من متابعي لطيفة مع المنشور، معربين عن حماسهم لمشاهدة العمل المقبل، كما طالبوها بعدم التأخر في إصداره، وجاء في التعليقات: لا تتأخري علينا بليز استعجلوا. ومستنينك يا ملكة وحشتينا، ناطرينك يا أجمل إنسانة وأرقى فنانة أنت تستحقين النجاح.


وكان آخر أعمال لطيفة أغنية "سحابة صيف"، التي أطلقتها في نهاية العام الماضي، ضمن ألبوم "لطيفة 2023"، وهي من كلمات محمود سليمان وألحان عزيز الشافعي.
 

وحرصت الفنانة التونسية على رثاء والدتها التي رحلت عن عالمنا مطلع العام الحالي، وأطلقت دعاء خاص لها عبر قناتها الرسمية  في "يوتيوب"، قبل شهر رمضان، بعنوان "دعاء أمي"، من كلمات كريم حكيم وألحان خالد فتوح. (فوشيا)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
23:30 | 2024-05-09
15:14 | 2024-05-09
13:13 | 2024-05-09
11:37 | 2024-05-09
10:27 | 2024-05-09
07:30 | 2024-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24