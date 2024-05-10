ظهرت بإطلالة بيضاء كاملة... لطيفة التونسية تحضّر مفاجأة لجمهورها

تحضّر الفنانة التونسية لطيفة، مفاجأة لجمهورها خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه ألبومها الأخير "لطيفة 2023".





وحرصت صاحبة أغنية "أحب بغرامك"، على تشويق جمهورها لعملها الأول بعد وفاة والدتها مطلع العام الحالي، من خلال نشرها جلسة تصوير خاصة بها عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام".





واعتمدت لطيفة خلال جلسة التصوير إطلالة بيضاء كاملة، وطبقت مكياجا ترابيا، كما تركت شعرها الأشقر منسدلا على كتفيها، وارتدت قبعة شمسية بيضاء، بالإضافة إلى قبعة من القش، وعلقت بالقول: استنوني قريباً أوي، في مفاجأة مليانة مفاجآت، ابقوا متابعين.



وتفاعل عدد كبير من متابعي لطيفة مع المنشور، معربين عن حماسهم لمشاهدة العمل المقبل، كما طالبوها بعدم التأخر في إصداره، وجاء في التعليقات: لا تتأخري علينا بليز استعجلوا. ومستنينك يا ملكة وحشتينا، ناطرينك يا أجمل إنسانة وأرقى فنانة أنت تستحقين النجاح.





وكان آخر أعمال لطيفة أغنية "سحابة صيف"، التي أطلقتها في نهاية العام الماضي، ضمن ألبوم "لطيفة 2023"، وهي من كلمات محمود سليمان وألحان عزيز الشافعي.





وحرصت الفنانة التونسية على رثاء والدتها التي رحلت عن عالمنا مطلع العام الحالي، وأطلقت دعاء خاص لها عبر قناتها الرسمية في "يوتيوب"، قبل شهر رمضان، بعنوان "دعاء أمي"، من كلمات كريم حكيم وألحان خالد فتوح. (فوشيا)