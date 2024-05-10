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فنون ومشاهير
متزوّجة من رجل أعمال... ممثلة لبنانيّة تُرزق بطفلها الثالث وهذا جنسه
Lebanon 24
10-05-2024
|
05:50
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رُزقت بطلة مسلسل "الخائن" الممثلة تاتيانا مرعب بطفلها الثالث، في مستشفى في بيروت.
وأفاد موقع "بصراحة" الفنيّ أنّ مرعب رُزقت بفتاة.
والجدير بالذكر أنّ مرعب متزوجة من رجل الاعمال سعد مسعد.
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تاتيانا مرعب
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