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فنون ومشاهير
فنان يعيش بحالة إنهيار شديدة... يُمضي وقته بالبكاء وخضع لتحليل المخدرات
Lebanon 24
10-05-2024
|
09:30
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في جديد قضية الفنان المصري الشهير عصام صاصا، بعد دهسه لرجل أربعيني في حادث دائري المنيب ما تسبب في وفاته، كشفت محامية المطرب تفاصيل ما حدث وحالته النفسية.
وقالت سامية عبدالغفار إن الاتهامات التي وجهت للفنان هي القتل الخطأ، وإن الحادث وقع أثناء عودته من عمله على الطريق الدائري في الخامسة صباحاً بعد صلاة الفجر مباشرة.
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كما كشفت المحامية الحالة النفسية التي يمر بها الفنان قائلة إنه يعيش في حالة انهيار شديدة وبكاء هستيري بسبب الحادث الذي لم يتوقع حدوثه، مشيرة إلى أن المجني عليه مرّ من أمام سيارة صاصا بشكل مفاجئ ما أدى إلى دهسه.
وتابعت: "كما أن الطريق كان مظلما والإضاءة ضعيفة، والمتوفى كان يسير في مكان ليس مخصصاً لعبور المشاة، ولا يوجد به رصيف، وأن صاصا كان يسير بسرعة ما بين 70 أو 80، وأنه حاول تفاديه".
وختمت قائلة إنّه تم أخذ عينة لإجراء تحليل المخدرات للفنان عصام صاصا، مبينة أن حالته سيئة للغاية وغير قادر على التواصل مع أحد. (العربية)
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