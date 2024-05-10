عامر زيان يُفجر مفاجأة.. لن تصدّقوا من هو بطل فيديو كليبه الجديد

أعلن الفنان عامر زيان منذ أيام قليلة عن عنوان أغنيته الجديدة "عشقتك" حيث نشر صورة من الكليب واكتفى بالتعليق بإسمها معلناً أنه سيصدرها قريباً.

"عشقتك" هي من كلمات جنى روحانا الحان جوزيف جحا توزيع روجيه خوري.

وقد صور عامر الأغنية تحت إدارة المخرج عادل سرحان بأجواء تعيدنا للبساطة في الحب وفرحة اللقاء بين الاقارب والأهل تناسباً مع ايقاع الاغنية وجوّها. ويعود عامر بهذا العمل للّون اللبناني الذي احبه به الجمهور وقدمه على مدار سنوات.

ومفاجأة الكليب ستكون ظهور إبنه الياس للمرة الأولى بمشاهد خاصة تجمعهما استكمالاً لقصة الحب التي يعيشها فيه.

هذه الاغنية لن تكون الوحيدة فقد انتهى أيضاً من تصوير اغنية اخرى مع المخرج عادل سرحان يكشف تفاصيلها لاحقًا. ( mtv)