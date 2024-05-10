شريف رمزي يكشف الوضع الصحي لزوجته بعد نقلها للمستشفى

كشف الفنان شريف رمزي عن تفاصيل الحالة الصحية لزوجته الفنانة المعتزلة ريهام أيمن، وذلك بعد تعرّضها لوعكة صحية، أعلنت عنها عبر حسابها الخاص في "إنستغرام".

وأكد شريف أن زوجته غادرت المستشفى بعد أن تلقت العلاج اللازم، وحالتها الصحية تشهد تحسّناً عن ذي قبل، قائلاً: "أصيبت ريهام بالتهاب حاد في قدمها، ولم تكن تستطيع المشي عليها، فكان لا بد من أن تأخد حقنة في المستشفى، والحمد لله حالياً خرجت من المستشفى".

وكانت ريهام أيمن قد نشرت عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" صورة ظهرت فيها على سرير في أحد المستشفيات، من دون أن تكشف تفاصيل الأزمة، واكتفت بطلب الدعاء من جمهورها، وعلّقت على الصورة بالقول: "الحمد لله على كل شيء".

وكان الفنان شريف رمزي قد أكد في تصريحات سابقة أن لا علاقة له باعتزال زوجته ريهام أيمن للفن، وذلك بعد غيابها عن الساحة الفنية في السنوات الأخيرة، مؤكداً أنها اختارت بنفسها أن تتفرغ لبيتها وأولادها. ( لها)