انهيار يسرا اللوزي في جنازة والدتها (فيديو)

توفيت سوسن المارديني، والدة الفنانة المصرية يسرا اللوزي، وزوجة المخرج المسرحي الراحل محمد اللوزي، وفق ما أعلنته الأسرة في بيان لها.

وسيُشَيَّع جثمان سوسن، اليوم الجمعة 10 أيار، من مستشفى الأنجلو بالزمالك، فيما تقام صلاة الجنازة ب‍مسجد عمر مكرم عقب صلاة الجمعة، وتستقبل العائلة العزاء بمنزل الفقيدة بالزمالك من الجمعة إلى الأحد المقبلين.

وتلقت يسرا اللوزي رسائل التعازي والمواساة من نجوم الفن والمشاهير، كان بينهم المخرج خيري بشارة الذي نعى الراحلة بتدوينة قال فيها: "أبكي منذ سماعي ذلك الخبر شديد الحزن والصادم للغاية وأرفض تصديقه، ارقدي في سلام ايتها السيدة الفاضلة النبيلة، الملاك الأرضي الجميل سوسن مارديني".