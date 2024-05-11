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فنون ومشاهير

نانسي عجرم تكشف عن اسم ابنتها الرابعة! (فيديو)

Lebanon 24
11-05-2024 | 01:45
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أحيت الفنانة نانسي عجرم مؤخرا حفلاً غنائياً في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، لصالح شركة تطوير عقاري تتعاون مع المصمّم اللبناني العالمي إيلي صعب، حيث كشفت عجرم عن إعجابها الكبير باسم الشركة OHANA.

وقالت خلال الحفل: "على فكرة، كتير حبيت اسم أوهانا، وإذا جبت بنت رابعة بدي سمّيها أوهانا"، علماً أن لعجرم ثلاث بنات من زوجها الطبيب فادي الهاشم، وهنّ: ميلا (15 عاماً)، إيلا (13 عاماً)، وليا (5 سنوات).
 
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وتصدّرت نانسي "تريند" مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانها عن الاسم الرابع الذي ستختاره لابنتها الرابعة، في حال إنجابها.(لها)

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