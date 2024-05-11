بالصور... فنان شاب تعرّض لحادث سير اليوم: "الحمدلله سترت"

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كشف الفنان المصري، عنبة، عن نجاته من حادث سير اليوم السبت.ونشر الفنان الشاب فيديو لسيارته على "ستوري إنستغرام"، من نوع "مرسيدس" وفيها بعض الخدوش، مبيناً أنه اختل توازن مركبته، خلال سيره على الطريق.كما كتب "الحمد لله على كل شيء.. الحمد لله سترت". (العربية)