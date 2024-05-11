بالفيديو... فنانة شهيرة تعرضت لموقف غير لائق أثناء تكريمها في إسطنبول

Afra Saraçoğlu ile ilgili videoyu kendine göre kesip biçip koyan gerzekler buyrun. Elinde 3 tane ödül var. Adam düşmesin diye tutuyor. Yine rahatsız edici belki ama taciz yok. Bunu kim kesip servis ettiyse iğrenç biri!! pic.twitter.com/cfqjfsNKSQ