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فنون ومشاهير
قصة حب جديدة تجمع هاندا أرتشيل وباريش أردوتش
Lebanon 24
11-05-2024
|
12:59
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تصدر النجمان التركيان هاندا أرتشيل وباريش أردوتش حديث الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن مشاركتهما في بطولة فيلم "حب آخر".
وقالت تقارير فنية تركية إن الفيلم يتناول قصة درامية رومانسية تجري أحداثها في منطقة تشيشمي بإزمير، خلال فصل الصيف.
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وأضافت أن أردوتش سيجسد دور رجل أعمال مشهور، لكن لم يعرف دور هاندا ارتشيل تمامًا، والفيلم من إخراج إنجين إردن، وكتابة جيلان ناز بايلان، مؤلّفة فيلم "Merve Kült" الذي يعرض عبر "نتفليكس"، وإنتاج شركة O3 Media، فيما سيُعْلَن عن تفاصيل الفيلم والممثلين الآخرين في الأيام المقبلة.
وكان أردوتش صرح قبل أيام أنه ينتظره مشروع عن فيلم من المرجح أن يتم إصداره عبر منصة رقمية، معلقا: سنكون في موقع التصوير في الأسبوع الأول من يونيو. وسنصوره في منطقة بحر إيجه.
وأعرب العديد من المتابعين عن حماسهم لمتابعة الفيلم؛ لأنه سيجمع قصة حب بين أردوتش وهاندا، لاسيما وأن الثنائي يحظيان بشهرة كبيرة عند الجمهور العربي.
وكان الممثل التركي الشهير ابتعد العام الماضي عن المشاركات الدرامية بعد أن رُزق بطفلته الجديدة، وفقا لتقارير صحافية.
وأضافت التقارير أن أردوتش التقى أحد الصحفيين في مكان عام، وسأله إن كان يحضر لعمل درامي جديد، فرد عليه الممثل التركي حينها: حاليًا ليس لدي أي مشروع جديد، كما تعرفون لقد رزقت بطفلة، وابنتي هي كل ما أهتم به الآن. (فوشيا)
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