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فنون ومشاهير
عبير نعمة: الطلاق أصعب من الموت (فيديو)
Lebanon 24
11-05-2024
|
14:50
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كشفت الفنانة اللبنانية، عبير نعمة، عن تجربة طلاقها من زوجها الذي تحمل معه ذكريات سعيدة، واصفة الطلاق بأنه أصعب من الموت.
وقالت عبير خلال لقائها في بودكاست "عندي سؤال" الذي يبث عبر قناة "المشهد"، تقديم الإعلامي محمد قيس، إنه رغم أن تجربة الطلاق أصعب من الموت، لكن الحياة غالية والإنسان يعلم أن كل يوم يمر لن يعود فلا بد أن تستمر الحياة.
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وأضافت الفنانة أنها ترتبط بالذكريات ودائما تحملها معها، وأن الماضي لديها لا يذهب بحلوه ومره؛ إذ يبعد في بعض الأحيان، ويقرب بزيادة في أوقات أخرى.
وتابعت عبير نعمة، أنه كان لديها الكثير من الذكريات السعيدة مع زوجها السابق، معلقة: هو حد كثير بيجنن وذكريات بتاخذ العقل معه.
وزادت الفنانة اللبنانية أن الانفصال فشل، وأنها لم تكن ترغب في ذلك الأمر في حياتها، إلا أنه حدث، مبينة أن لحظة بكائها على المسرح؛ شعرت بانهيار في وسط بيتها؛ لأن الجمهور هو بيتها، وكانت كلمات الأغنية مؤثرة.
وأشارت عبير نعمة إلى أن ابنتها يارا تعتبر كل حياتها بالنسبة لها، و"أحلى معجزة"، ولا تفكر حاليا إلا بها، لافتة إلى أن علاقتها بوالد ابنتها انتهت كعلاقة زوجية ولكن علاقتهما بيارا مستمرة لأبد الآبدين.
وأكدت الفنانة أنها حاليًا لا تفكر بالزواج، وليس له مكان في حياتها، لكنها لا ترغب في أن تكمل حياتها بمفردها، وتشعر برغبتها في أن تعيش قصة حب جديدة، ولكن ليس الآن.
وقالت عبير نعمة إنها كانت محظوظة؛ لأنها ولدت في عائلة جميلة، ولكنها لم تشعر بطفولتها؛ لأنها ولدت في وقت الحرب.
وبينت الفنانة اللبنانية أن اللعبة الوحيدة التي كانت موجودة في طفولتها هي الموسيقى، متمنية أن تولد في العائلة نفسها، ولكن في ظروف مختلفة، وأن تعيش طفولتها، ولا تكون مشغولة بمشاكل الكبار؛ لأنها كانت تتمنى أن تعيش مرحلة الطفولة.
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