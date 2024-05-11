Advertisement

فنون ومشاهير

عبير نعمة: الطلاق أصعب من الموت (فيديو)

Lebanon 24
11-05-2024 | 14:50
A-
A+
Doc-P-1198347-638510614364360789.jpg
Doc-P-1198347-638510614364360789.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت الفنانة اللبنانية، عبير نعمة، عن تجربة طلاقها من زوجها الذي تحمل معه ذكريات سعيدة، واصفة الطلاق بأنه أصعب من الموت.


وقالت عبير خلال لقائها في بودكاست "عندي سؤال" الذي يبث عبر قناة "المشهد"، تقديم الإعلامي محمد قيس، إنه رغم أن تجربة الطلاق أصعب من الموت، لكن الحياة غالية والإنسان يعلم أن كل يوم يمر لن يعود فلا بد أن تستمر الحياة.
Advertisement


وأضافت الفنانة أنها ترتبط بالذكريات ودائما تحملها معها، وأن الماضي لديها لا يذهب بحلوه ومره؛ إذ يبعد في بعض الأحيان، ويقرب بزيادة في أوقات أخرى.
 
 

وتابعت عبير نعمة، أنه كان لديها الكثير من الذكريات السعيدة مع زوجها السابق، معلقة: هو حد كثير بيجنن وذكريات بتاخذ العقل معه.
 

وزادت الفنانة اللبنانية أن الانفصال فشل، وأنها لم تكن ترغب في ذلك الأمر في حياتها، إلا أنه حدث، مبينة أن لحظة بكائها على المسرح؛ شعرت بانهيار في وسط بيتها؛ لأن الجمهور هو بيتها، وكانت كلمات الأغنية مؤثرة.

 
وأشارت عبير نعمة إلى أن ابنتها يارا تعتبر كل حياتها بالنسبة لها، و"أحلى معجزة"، ولا تفكر حاليا إلا بها، لافتة إلى أن علاقتها بوالد ابنتها انتهت كعلاقة زوجية ولكن علاقتهما بيارا مستمرة لأبد الآبدين.


وأكدت الفنانة أنها حاليًا لا تفكر بالزواج، وليس له مكان في حياتها، لكنها لا ترغب في أن تكمل حياتها بمفردها، وتشعر برغبتها في أن تعيش قصة حب جديدة، ولكن ليس الآن.
 

وقالت عبير نعمة إنها كانت محظوظة؛ لأنها ولدت في عائلة جميلة، ولكنها لم تشعر بطفولتها؛ لأنها ولدت في وقت الحرب.
 

وبينت الفنانة اللبنانية أن اللعبة الوحيدة التي كانت موجودة في طفولتها هي الموسيقى، متمنية أن تولد في العائلة نفسها، ولكن في ظروف مختلفة، وأن تعيش طفولتها، ولا تكون مشغولة بمشاكل الكبار؛ لأنها كانت تتمنى أن تعيش مرحلة الطفولة. 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:29 | 2024-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2024-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2024-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:45 | 2024-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:37 | 2024-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:23 | 2024-05-11
12:59 | 2024-05-11
11:38 | 2024-05-11
10:19 | 2024-05-11
09:30 | 2024-05-11
07:30 | 2024-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24