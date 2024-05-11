ما سبب لقاء عمرو دياب وشيرين رضا في الجونة؟ (صور)

التقى النجمان المصريان عمرو دياب وطليقته شيرين رضا في حفل زفاف نجل رجل الأعمال أيمن الجميل في الجونة بمدينة الغردقة، والتقطا العديد من الصور معا التي أظهرت مدى انسجامهما رفقة السيناريست تامر حبيب.لقاء الثنائي جاء خلال إحياء عمرو دياب حفل زفاف، مؤديا أشهر أغانيه: "يا قمر"، "يتعلموا، "هتدلع"، وغيرها، وتزامن ذلك مع حضور طليقته شيرين رضا.ونشر حبيب، عبر خاصية "الستوري" بحسابه الرسمي في "إنستغرام"، صورتين ظهر فيهما بجانب عمرو دياب وشيرين، وهم مبتسمون بجانب بعضهم، كما وضعت شيرين يدها على كتف عمرو.وكانت شيرين رضا تحدثت عن علاقتها السابقة بعمرو دياب، قائلة: دخل أيقظ والدي من النوم وقال له أنا عايز أتجوز بنتك، بابا وافق على طول، واستمر زواجنا ثلاث سنوات.

وتابعت الفنانة: أغاني عمرو دياب خلال 3 سنين زواج كانت كلها ليا، ولو كان غنى لحد غيري كنت أدبحه.وحول طبيعة العلاقة التي جمعت بين عمرو دياب ودينا الشربيني، أوضحت: هما كانوا بيحبوا بعض، أكيد مش هيفضلوا مع بعض كل ده وهم مش بيحبوا بعض.. لكن أنا معرفش لو كانوا اتجوزوا ولا لأ.وأشارت شيرين إلى علاقتها بزينة عاشور، زوجة "الهضبة"، قائلة إنهما صديقتان منذ سنوات طويلة، ولم تكن سببًا في انفصالها عن عمرو دياب، مضيفة: عمرو لم تكن له علاقة بزينة طوال فترة زواجنا، وبعدما طلبت منه الطلاق، تزوج زينة بعد فترة. (فوشيا)