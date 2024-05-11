حارس أنجلينا جولي يكشف مفاجأة عن أزمتها مع براد بيت

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تقدم الحارس الشخصي للنجم العالمي براد بيت بوثائق جديدة إلى المحكمة، متعلقة بقضية الطلاق المستمرة بين بيت وزوجته السابقة أنجلينا جولي.ووفقًا لتقرير نشرته مجلة PEOPLE، فإن الحارس الشخصي لبراد بيت أدلى بشهادته أمام المحكمة مفادها أن أنجلينا جولي حثت أطفالهما على تجنب الاختلاط بوالدهم.وأفاد مالك شركة الأمن، حسبما نقلت صحيفة "توني ويب"، بأن مساعدًا لأنجلينا جولي يُدعى ميشال فييرا اتصل به من أجل منع اثنين من حراس الأمن الشخصي لبراد بيت من الشهادة في المحكمة.وأوضح مالك الشركة الأمنية أنه خلال المكالمة، أبلغه السيد فييرا أنه يجب منع الحراس من الشهادة بحجة أنه رئيسهم في العمل.وأضاف مالك الشركة: لا يمكنني منع الأفراد من الشهادة أمام المحكمة، مشيرًا إلى أن أحد الحراس، وهو روس فوستر، أبلغه أنه سيشهد إذا تلقى استدعاءً رسميًّا من المحكمة، على الرغم من توقيعه على اتفاقية عدم الإفصاح.واستكمل مالك الشركة: قال الحارس الشخصي لأنجلينا جولي إنه سيشهد بشأن ما سمعه منها، وحثها الأطفال على تجنب والدهم براد بيت خلال زيارات الحضانة.وفي مطلع نيسان الماضي، انتقلت المعركة بين أنجلينا جولي وبراد بيت، حول مصنع النبيذ الفرنسي الذي كانا يملكانه معًا، إلى مرحلة جديدة من التصاعد، حيث تشير وثائق قانونية جديدة إلى وجود "تاريخ من الاعتداء الجسدي على جولي" من قِبل بيت، قبل رحلتهما المشؤومة بالطائرة في باريس في عام 2016، والتي كانت سببًا في طلبها الطلاق.ووفقاً للوثائق القانونية التي حصل عليها موقع "PageSix"، فإن بيت اعتدى على أنجلينا جسديًّا قبل الرحلة الجوية من فرنسا إلى لوس أنجلوس في أيلول 2016، ولكنها كانت المرة الأولى التي يوجه فيها بيت الأذى للأطفال أيضًا، وهو ما دفع النجمة لاتخاذ قرار الانفصال عنه فورا بعد ذلك.وتشير الادعاءات إلى أن بيت، البالغ من العمر 60 عامًا، طلب من أنجلينا، التي تبلغ من العمر 48 عامًا، التستر على "سوء سلوكه الشخصي"؛ في محاولة لمنعها من الكشف عن الإساءة المزعومة.وفي الملف الذي قدمه فريق النجمة، زعمت ممثلة فيلم "Maleficent" أن براد بيت حاول منعها من بيع حصتها في مصنع النبيذ الفرنسي Chateau Miraval؛ بسبب عدم توقيعها على اتفاقية عدم إفشاء. ووصفوا التجربة بأنها "مرهقة ومعقدة".وادعى محامو أنجلينا أن براد بيت أراد منها أن "تلزم نفسها" بعدم الحديث عن الإساءة، بعدما اكتشف عام 2021 أنها قدمت ملفًا سريًّا يحتوي على رسائل بريد إلكتروني وملخصات، وشهادات عائلية وأدلة أخرى، من شأنها أن تحسم نزاعهما حول حضانة الأطفال.وقال بول مورفي، محامي أنجلينا، في بيان لـ"PageSix"، إن براد بيت رفض شراء أسهم أنجلينا في المصنع قبل أن توقع على اتفاق عدم الإفشاء.كما أشار إلى أن سلوكيات بيت تثير الشكوك حول الأمور التي يأمل دفنها بعيدًا عن الأعين، مشيرًا إلى إساءة معاملته لأنجلينا وعائلتهما.وعلى الرغم من عدم تعليق براد بيت على هذه الادعاءات، إلا أن مصدرًا مطلعًا على القضية صرّح لـ"PageSix" بأن أنجلينا تحاول تحويل الانتباه بعيدًا عن الخسائر القانونية التي لحقت بها، من خلال تقديم معلومات "غير ذات صلة أو غير دقيقة.يذكر أن الزوجين السابقين كانا قد اشتريا مصنع النبيذ Château Miraval معًا في عام 2008، إلا أنهما لا يزالان يتورطان في نزاعات قانونية متعددة، بما في ذلك الخلاف حول حضانة أطفالهما الستة. (فوشيا)