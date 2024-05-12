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فنون ومشاهير

بعد نجاتها من السجن.. هذا ما أعلنته النجمة السورية

Lebanon 24
12-05-2024 | 00:09
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أكدت الفنانة السورية نسرين طافش استئناف نشاطها الفني بشكل طبيعي، بعد انتهاء قضية "الشيك بدون رصيد".

وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية في الاستئناف المقدم من طافش على حكم الحبس 3 سنوات، في قضية إصدار شيك من دون رصيد، ودفعها مبلغ 4 ملايين جنيه من أجل التصالح.
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وأكدت نسرين طافش أن القضية التي أثارت الجدل انتهت بمصالحة قضائية، وأنها لا تود أن تتحدث عن تفاصيلها. 

وأشارت إلى أنها تواصل تصوير أعمالها الفنية، ومنها مسلسل "بدون مقابل" إلى جانب فيلمين سينمائيين سيبدأ تصويرهما قريبا.

وتنتظر نسرين طافش عرض فيلم "بنقدر ظروفك" مع أحمد الفيشاوي يوم 22 أيار الجاري، والذي يدور في إطار اجتماعي كوميدي، تقدم خلاله شخصية سيدة لديها قناة طبخ على موقع يوتيوب.

ويشاركها البطولة في العمل كل من مي سليم ومحمد محمود ومحمود حافظ وعارفة عبدالرسول وطاهر أبوليلة. (فوشيا)
المصدر: فوشيا
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