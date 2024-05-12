مايا دياب في "مهمة إنسانية".. هذه هي تفاصيلها

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تحت شعار "ليلة من النور" ودعمًا لحماية الأطفال من العنف، تشارك الفنانة مايا دياب كضيفة شرف في حفل العشاء السنوي الذي تقيمه جمعية "حماية"، يوم الخميس ١٦ أيار الجاري، إبتداء من الساعة الثامنة مساءً في "شيلتر شيفروليه"، بحضور باقة من الشخصيات السياسية، الفنية والإجتماعية البارزة.بهذه المناسبة، شاركت مايا عبر صفحتها على "إنستاستوري"، الإعلان الرسمي للحفل ودعت الجميع الى الحضور لدعم جمعية "حماية".وشاركت مايا دياب مؤخرا في العشاء الخيري الذي أقيم في دبي حيث أحدثت مشاركتها دعماً لمركز سرطان الأطفال في لبنان.