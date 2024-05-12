قتله دهسًا بسيارته.. فنان مصري يحاول أن يتخلص من السجن عبر دفع الأموال!

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أكدت أسرة أحمد مفتاح، بمحافظة الفيوم في مصر، ضحية مطرب المهرجانات عصام صاصا، أنهم تلقوا اتصالات من أقارب المطرب لتعويضهم مادياً، لكنهم رفضوا ذلك.وأكد جمال مفتاح شقيق المجني عليه، أن أسرة المطرب عرضت عليهم دفع مبالغ مالية من أجل التصالح، ولكن الأسرة رفضت ذلك لأنه تسبب في وفاة شقيقه نتيجة سرعته الزائدة، مضيفاً "لن تعوضنا فلوس الدنيا كلها فراقه".كما أضاف أنه في الساعات الأولى من الواقعة تحدث معنا عدد كبير من أسرة المطرب من أجل التنازل والتصالح ورفضنا ذلك أيضا.وكانت الجهات القضائية في مصر قد قررت ضبط وإحضار مطرب المهرجانات عصام صاصا في واقعة اتهامه بدهس أحد الأشخاص أعلى الطريق الدائري بالطالبية جنوب العاصمة المصرية، بعد ثبوت تعاطيه المخدرات. (العربية)