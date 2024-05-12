Advertisement

فنون ومشاهير

قتله دهسًا بسيارته.. فنان مصري يحاول أن يتخلص من السجن عبر دفع الأموال!

Lebanon 24
12-05-2024 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1198461-638511043857160286.png
Doc-P-1198461-638511043857160286.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكدت أسرة أحمد مفتاح، بمحافظة الفيوم في مصر، ضحية مطرب المهرجانات عصام صاصا، أنهم تلقوا اتصالات من أقارب المطرب لتعويضهم مادياً، لكنهم رفضوا ذلك.

وأكد جمال مفتاح شقيق المجني عليه، أن أسرة المطرب عرضت عليهم دفع مبالغ مالية من أجل التصالح، ولكن الأسرة رفضت ذلك لأنه تسبب في وفاة شقيقه نتيجة سرعته الزائدة، مضيفاً "لن تعوضنا فلوس الدنيا كلها فراقه".
Advertisement

كما أضاف أنه في الساعات الأولى من الواقعة تحدث معنا عدد كبير من أسرة المطرب من أجل التنازل والتصالح ورفضنا ذلك أيضا.

وكانت الجهات القضائية في مصر قد قررت ضبط وإحضار مطرب المهرجانات عصام صاصا في واقعة اتهامه بدهس أحد الأشخاص أعلى الطريق الدائري بالطالبية جنوب العاصمة المصرية، بعد ثبوت تعاطيه المخدرات. (العربية)
المصدر: العربية
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
01:30 | 2024-05-12
00:09 | 2024-05-12
23:00 | 2024-05-11
16:23 | 2024-05-11
14:50 | 2024-05-11
12:59 | 2024-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24