بعد حملة التبليك العالمية: نادين نجيم تدعم رفح.. هل خافت من خسارة متابعيها؟

تضامنت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، مع ما يعيشه سكان غزة وما تتعرض له مدينة رفح بالتحديد.

وقالت الفنانة اللبنانية في منشور لها عبر منصة "إكس": "رفح ما في شي بواسي قلوبهم ولا حدا عم يقدر يعمل شي ما النا غير نذكرهم بصلواتنا لانه يلي عم يصير لا يمكن الاعتياد عليه".

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وأضافت: "مجزرة ورا مجزرة والوجع عم يزيد. الله يرحم جميع الشهداء الأبرار ويصبر قلوب الباقيين اذا عدالة الأرض ظالمة عدالة السما أقوى من الظلم".



وجاءت التغريدة بالتزامن مع حملة "التبليك" العالمية التي بدأت من الغرب ووصلت الوطن العربي، وتتضمن حظر "تبليك" كل فنان أو مشهور لم يتضامن مع غزة بمنشور أو حتى المشاركة بحملة المقاطعة.



وتعرضت الفنانة اللبنانية للهجوم الشديد، ورأى البعض ان توقيت التغريدة دليل على خوفها من حملة "الحظر" وخسارة المتابعين، حيث كان من الأجدر ان تغرد سابقًا. (البوابة)