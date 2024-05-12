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فنون ومشاهير

بعد وفاة والدته.. ماذا قال قيس الشيخ نجيب في اول تعليق له؟

Lebanon 24
12-05-2024 | 14:00
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وجّه الممثل السوري قيس الشيخ نجيب رسالة شكر لجمهوره ولجميع الأشخاص الذين قدّموا واجب العزاء بوفاة والدته خديجة العبد.

وكتب الشيخ نجيب عبر حسابه على منصة "إكس": "شكراً من القلب لكل من واسانا برحيل والدتي الحبيبة سواء بالحضور الشخصي أو بالرسائل أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عزاؤكم ومواساتكم كان لهما الأثر الكبير في تخفيف ألمنا؛ جزاكم الله كل خير".
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