بعد طلاقه.. هل أعلن أحمد العوضي خطوبته؟

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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة بخبر خطوبة الممثل المصري أحمد العوضي من شابة من خارج الوسط الفني.وعبّر روّاد مواقع التواصل الاجتماعي عن صدمتهم بعد انتشار مجموعة من الصور التي أظهرت العوضي وهو برفقة ابنة عمّه.إلا أنّه اتّضح لاحقاً أن الخبر هو مجرّد إشاعة بعدما تبيّن أن الصور المتداولة تعود فعلاً إلى حفل خطوبة العوضي من ابنة عمّه التي جرت قبل زواجه من الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز.