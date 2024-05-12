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فنون ومشاهير

بطل "لعبة حب" في موقف محرج.. والسبب ابنته

Lebanon 24
12-05-2024 | 23:00
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تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لـ ساندرا إبنة نجم مسلس لعبة الحب معتصم النهار وزوجته لين برنكجي، وهي تهتم بشكلها أمام الكاميرا.
وفي التفاصيل، أطل معتصم النهارخلال فيديو ابنته وألقى التحية على متابعيها قائلاً: "أنا والد ساندرا" باللغة الإنجليزية ولكن إستعمل تعبير خاطئ وضعه في موقف محرج، حتى تقوم ابنته الوحيدة ساندرا بتصحيحها له وهي تضحك.
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وأثار مقطع الفيديو المنتشر حالة من الجدل بين متسخدمي منصات التواصل الاجتماعي.
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