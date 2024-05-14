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فنون ومشاهير

هل يعتزل يحيى الفخراني بعد هجوم مواقع التواصل الاجتماعي عليه؟

Lebanon 24
14-05-2024 | 06:55
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رد السيناريست المصري مدحت العدل على أنباء اعتزال الفنان القدير يحيى الفخراني مجال الفن، لا سيما بعد هجوم مواقع التواصل الاجتماعي عليه ومطالبته بالاعتزال، بعد تقديمه أحدث مسلسلاته "عتبات البهجة" الذي عرض في رمضان الماضي.
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 وبعد عامين من الغياب، أعاد مسلسل "عتبات البهجة" النجم المصري الكبير الفخراني إلى الشاشة الرمضانية، عبر رواية للأديب إبراهيم عبدالمجيد صدرت بالعنوان ذاته عام 2005، لكن العمل لم يرق لمستوى الرواية، وذهب المسلسل بأحداثه إلى منطقة أخرى بعيدة عن مغزى الرواية، لذلك لم يحظَ بإعجاب النقاد والمشاهدين على حد سواء، حيث اعتبر الكثيرون أن المسلسل لم يقدم ليحيى الفخراني شيئاً يضاف إلى تاريخه الفني الكبير الذي يمتد 40 عاماً، قدم خلالها أهم إنتاجات الدراما مثل ليالي الحلمية وزيزينيا والليل وآخره، وغيرها.

وعن مطالبات الجمهور بضرورة اعتزال يحيى الفخراني التمثيل، على غرار عادل إمام والراحل صلاح السعدني، رد مدحت العدل، قائلاً: "يحيى الفخراني نجم كبير وموهبته بتنضج نضج غير طبيعي، والدور كان لائقاً عليه جداً، ودائماً أقول للفنانين اتعلموا منه، وكلنا عارفين قيمته، ولكن السوشيال ميديا أصبحت بها مشكلة، حيث يتحكم فيها الكثير من بسطاء التعليم والثقافة الذين ليس لديهم آراء، لذلك يجب أن يشاهدوا دور يحيى الفخراني في العمل".
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