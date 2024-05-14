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فنون ومشاهير

إثر تعرّضه لجلطة دماغية.. هل أصيب الفنان لطفي لبيب بشلل نصفي؟

Lebanon 24
14-05-2024 | 10:30
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا، تفيد بإصابة الفنان المصري لطفي لبيب بشلل نصفي، إثر تعرضه لجلطة دماغية.

من جهته، خرج لبيب في مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، للرد على الشائعات المتداولة، لافتًا إلى أنه تعرض عام 2017 لجلطة في المخ أثرت في حركة يده وقدمه في الجهة اليسرى.
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وطلب لبيب، من جمهوره عدم تناقل خبر مرضه، لما يؤثر فيه نفسيًّا، وقال باكيًا: إنهم يجددون عليّ الوعكة الصحية دي، فكفاية اللي أنا فيه، وبقول للناس كلهم بلاش تقلبوا عليّ مواجع المرض.

وطمأن الفنان جمهوره على صحته، مُشيرًا إلى أنه في حالة جيدة منذ تعرضه للجلطة الدماغية.

وحول قرار اعتزاله التمثيل، أوضح لبيب أنه يشتاق إلى الجلوس في موقع التصوير والعمل، قائلًا: أنا تقريبًا معتزل، بس لما بيبعتولي بحن للوكيشن أروح أقعد في الكرفان عالم تاني، وبعد العمر ده كله أتحرم منه.

ولفت إلى أنه تخرج من معهد الفنون المسرحية عام 1970، إلى جانب نخبة من النجوم، أبرزهم: نبيل الحلفاوي، ومحمد صبحي، وهادي الجيار، ونادية فهمي، وشعبان حسين، وغيرهم.


كما وجَّه لبيب رسالة للزعيم عادل إمام، الذي تعاون معه في أكثر من عمل فني، تمنى له فيها الصحة وطول العمر، لافتًا إلى أنه فنان لن يتكرر إطلاقا.

وتابع قائلًا: أنت 60 سنة سينما، وكان الله في عونك وأجمل ما فيه اهتمامه بأسرته، رغم انشغاله الدائم وده المبهج فيه. (فوشيا)
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