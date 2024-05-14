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فنون ومشاهير

صناع أغنية روبي الجديدة متّهمون بالسرقة.. تتشابه مع هذه الأغنية

Lebanon 24
14-05-2024 | 13:00
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اتهمت المطربة مروة نصر صنّاع أغنية "الليلة حلوة" والتي طرحتها المطربة روبي أخيراً بطريقة الفيديو كليب، بسرقة فكرة الأغنية وتشابه كلماتها مع أغنيتها "حلوة السهرة"، والتي أصدرتها في أيلول الماضي، مؤكدةً أن الأمر تعدّى مرحلة توارد الأفكار إلى السرقة.
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وكتبت نصر في منشور على "فيسبوك": "سرقة مش توارد خواطر، نزلت برومو أغنية "حلوة السهرة" من كلمات وألحان صديقى وأخويا عزيز الشافعي وإنتاج المنتج محمد علام وحصلت أحداث فلسطين فأجّلت الأغنية حداداً على إخواتنا".

وأضافت: "يقوم شاعر وملحن محترمين سارقين فكرة الأغنية وعاملينها ومدّينها لمطربة تانية عيب عليكم ارتقوا شوية وخلّي عندكم ضمير حتى عاملينها وحشة أوي".

المصدر: لها
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