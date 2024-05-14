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فنون ومشاهير

التحديات كثيرة.. منتج فيلم محمد إمام يكشف صعوبات التصوير

Lebanon 24
14-05-2024 | 14:30
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يواصل الفنان محمد إمام تصوير فيلمه الجديد "اللعب مع العيال" الذي من المتوقع عرضه في موسم عيد الأضحى المبارك، الشهر المقبل.



واختار المخرج شريف عرفة وفريق عمل الفيلم خمس محافظات مختلفة في مصر لتصوير أحداثه، وكشف منتج الفيلم هشام عبد الخالق أن المحافظات هي: البحر الأحمر وجنوب سيناء ودمياط ومطروح والقاهرة.
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وأشار الى أن الفيلم واجه تحديات وصعوبات خلال التصوير الذي تم في العديد من الأماكن النائية بتلك المحافظات، وتحديداً في سيوة ونويبع وصحراء الغردقة ومدينة شرم الشيخ.


ولفت عبد الخالق إلى أن التصوير ما بين سيوة ونويبع وصحراء الغردقة استغرق 15 يوماً، واجهوا خلالها العديد من الصعوبات، خاصة أن التصوير كان في أماكن نائية خالية من العمران والسكان، بالإضافة إلى درجات الحرارة المرتفعة في شهر آب، وهو ما اضطر فريق العمل للحصول على الراحة كل ثلاثة أيام من التصوير، إلى جانب التحضيرات الإنتاجية لتلك المناطق قبل التصوير، والتي احتاجت لأكثر من ستة شهور لتمهيد الطريق الى المنطقة حتى تتمكن السيارات من الوصول إلى قلب الصحراء، حيث تتم عملية التصوير، وبناء الديكورات وبعض المباني التي تم استخدامها في التصوير، لافتاً إلى أن الجمهور سيتفاجأ برؤية العديد من الأماكن الجديدة في مصر، والتي لم يتم تقديمها في أي فيلم من قبل.
المصدر: لها
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