خلافات "النقيب" والمخرج توقف التصوير!

ذكرت مجلة "لها" أن خلافاً كبيراً حدث بين الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين المصريين ومازن الجبلي مخرج فيلمه "نور الريس"، حول بعض الأمور الفنية في العمل وأدى الخلاف إلى توقف التصوير إلى حين حلّ المشكلة بين بطل الفيلم ومخرجه الذي أبدى رغبته في الانسحاب من الفيلم وطلب من الشركة المنتجة إسناد مهمته الى مخرج آخر.

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ونقلت "لها" عن مصدر من شركة الإنتاج أن "الشركة تحاول تقريب وجهات النظر بين كامل والجبلي لاستئناف التصوير، خاصة أنه لم يتبقَ إلا 30 في المئة من تصوير مشاهد الفيلم".



وكان مصطفى كامل قد كشف عن تفاصيل الشخصية التي يقدّمها في الفيلم الذي يعود من خلاله إلى السينما بعد غياب أكثر من 20 عاماً، منذ مشاركته في بطولة فيلم "قشطة يابا"، موضحاً أن شخصيته في الفيلم بعيدة تماماً عن الغناء، قائلاً: "دوري في فيلم "نور الريس" ممثل أكثر لأن الشخصية ليست لمطرب".



