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فنون ومشاهير
لأوّل مرّة ماغي بو غصن تكشف... هل تزوجّت من جمال سنان دينيّاً أم مدنيّاً؟
Lebanon 24
15-05-2024
|
08:14
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كشفت الممثلة ماغي بو غصن أنّها وزوجها المنتج جمال سنان تزوجا بحسب الشريعة الإسلاميّة، وليس مدنيّاً.
وأضافت بو غصن في حديثٍ صحفيّ، أنّها بقيت على دينها، وهي متّفقة وسعيدة مع زوجها.
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