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فنون ومشاهير

"بوينغ 747"... مخرج يشتري طائرة تحضيراً لفيلمه الجديد!

Lebanon 24
15-05-2024 | 09:30
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 تصدر خبر شراء مخرج طائرة من طراز بوينغ 747 من أجل فيلمه، مع انطلاق فعاليات الدورة 77 من مهرجان كان السينمائي الدولي.

ونقلت مجلة "ديدلاين" عن مصادرها الخاصة أن المخرج السويدي روبن أوستلوند أنهى صفقة شراء الطائرة، على هامش الصفقات التي يجريها في "سوق كان السينمائي" مع الممثلين للمشاركة في فيلمه المقبل "نظام الترفيه معطل".
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وأوضحت المصادر أن الفيلم المقرر بدء تصويره مطلع 2025، يترأس بطولته الممثل الكندي كيانو ريفز، وانضمت إليه الأميركية كيرستن دونست والألماني الأصل دانيال برول في الأدوار الثلاثة الرئيسية للعمل.

وتدور أحداث الفيلم في إطار رحلة طويلة على متن طائرة الـ"بوينغ"، حيث يتوقف نظام الترفيه، ما يدفع الركاب إلى مواجهة رعب الشعور بالملل، وتتوالى الأحداث في أجواء من التشويق والترقب والأكشن.
 
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