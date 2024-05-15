غاب عن زفافه.. فارس اسكندر لفارس كرم: "شمّت العالم فيني"!

Advertisement

بعد ان أثار غياب النجم فارس كرم عن حفل زفاف الفنان فارس اسكندر، الجدل والحديث عن وجود خلاف بينهما.أطلّ اسكندر في مقطع مصوّر وهو يتحدث إلى الكاميرا ويقول: "شمّت العالم فيني"، بينما يجلس كرم بقربه ويردّ عليه: "ليه ما أنا بأميركا"، ليضيف إسكندر: "لا جيت على عرسي ولا غنّيت بعرسي ولا هدية ولا عزمتني على عشاء"، ليردّ عليه بطرافة: "ناطر لشوف إذا بتطوّل أو بصير فيك مثلي"، فيقول اسكندر: "صامد صامد".وحرص فارس كرم على تهنئة صديقه بكلمات من القلب إذ قال: "الله يهنّيك بعمرك وتحقق كل شي بتتمناه بحياتك"، ليردّ عليه: "بدي سمّي فارس".