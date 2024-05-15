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فنون ومشاهير

غاب عن زفافه.. فارس اسكندر لفارس كرم: "شمّت العالم فيني"!

Lebanon 24
15-05-2024 | 13:26
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بعد ان أثار غياب النجم فارس كرم عن حفل زفاف الفنان فارس اسكندر، الجدل والحديث عن وجود خلاف بينهما.

أطلّ اسكندر في مقطع مصوّر وهو يتحدث إلى الكاميرا ويقول: "شمّت العالم فيني"، بينما يجلس كرم بقربه ويردّ عليه: "ليه ما أنا بأميركا"، ليضيف إسكندر: "لا جيت على عرسي ولا غنّيت بعرسي ولا هدية ولا عزمتني على عشاء"، ليردّ عليه بطرافة: "ناطر لشوف إذا بتطوّل أو بصير فيك مثلي"، فيقول اسكندر: "صامد صامد".
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وحرص فارس كرم على تهنئة صديقه بكلمات من القلب إذ قال: "الله يهنّيك بعمرك وتحقق كل شي بتتمناه بحياتك"، ليردّ عليه: "بدي سمّي فارس".
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