فنانة تعلن خطوبتها إلى شاب من خارج الوسط الفني (صورة)

أعلنت الفنانة سلمى أبو ضيف خطوبتها الى شاب من خارج الوسط الفني يُدعى إدريس عبد العزيز.

ونشرت أبو ضيف مجموعة صور لهما عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام"، ظهرت فيها وهي تحتضن خطيبها وتستعرض خاتم الخطوبة في إصبعها.