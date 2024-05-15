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فنون ومشاهير
فنانة تعلن خطوبتها إلى شاب من خارج الوسط الفني (صورة)
Lebanon 24
15-05-2024
|
15:47
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أعلنت الفنانة سلمى أبو ضيف خطوبتها الى شاب من خارج الوسط الفني يُدعى إدريس عبد العزيز.
ونشرت أبو ضيف مجموعة صور لهما عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام"، ظهرت فيها وهي تحتضن خطيبها وتستعرض خاتم الخطوبة في إصبعها.
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خطوبة
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