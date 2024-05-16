خبر فني حزين جدّاً.. وفاة أحد أبرز المخرجين أُصيب بمرضٍ وعانى من مضاعفاته قبل رحيله

أعلنت نقابة الفنانين في سوريا عن وفاة المخرج السينمائي السوري عبد اللطيف عبد الحميد، عبر منصة فيسبوك، قائلةً:

"فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعى إليكم الزميل الفنان القدير المخرج عبد اللطيف عبد الحميد .. إنا لله وإنا إليه راجعون".

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وقد نعت وزارة الثقافة والمؤسسة العامة للسينما عبد الحميد، قائلتين في بيان مشترك: "رحل المخرج السينمائي الكبير عبد اللطيف عبد الحميد تاركاً إرثاً سينمائياً غنياً حمل قيمة كبيرة في تاريخ السينما السورية والعربية عموماً".

وتوفي عبد الحميد جراء إصابته بأحد الأمراض ومعاناته مضاعفات خلال أيامه الأخيرة.

ويصف عدد كبير من الفنانين السوريين عبد الحميد بأنّه أحد "أعمدة السينما السورية"، إذ كتب وأخراج أفلاماً حظيت بشهرة واسعة، وتتلمذ على أياديه عشرات الفنانين والمخرجين. وتزخر مسيرته الفنية بنحو 20 عملاً تولّى إما تأليفها أو إخراجها او التمثيل فيها.

ومن أبرز أعماله الإخراجية " ليالي ابن آوي" و"نسين الروح" و"رسائل شفهية". (فوشيا وأخبار اليوم)