Advertisement

فنون ومشاهير

خبر فني حزين جدّاً.. وفاة أحد أبرز المخرجين أُصيب بمرضٍ وعانى من مضاعفاته قبل رحيله

Lebanon 24
16-05-2024 | 05:16
A-
A+
Doc-P-1200218-638514590114336722.jpg
Doc-P-1200218-638514590114336722.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت نقابة الفنانين في سوريا عن وفاة المخرج السينمائي السوري عبد اللطيف عبد الحميد، عبر منصة فيسبوك، قائلةً:
 
"فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعى إليكم الزميل الفنان القدير المخرج عبد اللطيف عبد الحميد .. إنا لله  وإنا إليه راجعون".
Advertisement
 
وقد نعت وزارة الثقافة والمؤسسة العامة للسينما عبد الحميد، قائلتين في بيان مشترك: "رحل المخرج السينمائي الكبير عبد اللطيف عبد الحميد تاركاً إرثاً سينمائياً غنياً حمل قيمة كبيرة في تاريخ السينما السورية والعربية عموماً".
 
وتوفي عبد الحميد جراء إصابته بأحد الأمراض ومعاناته مضاعفات خلال أيامه الأخيرة.
 
ويصف عدد كبير من الفنانين السوريين عبد الحميد بأنّه أحد "أعمدة السينما السورية"، إذ كتب وأخراج أفلاماً حظيت بشهرة واسعة، وتتلمذ على أياديه عشرات الفنانين والمخرجين. وتزخر مسيرته الفنية بنحو 20 عملاً تولّى إما تأليفها أو إخراجها او التمثيل فيها.
 
ومن أبرز أعماله الإخراجية " ليالي ابن آوي" و"نسين الروح" و"رسائل شفهية". (فوشيا وأخبار اليوم) 
 
Image
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
07:37 | 2024-05-16
03:56 | 2024-05-16
02:53 | 2024-05-16
02:13 | 2024-05-16
00:01 | 2024-05-16
23:00 | 2024-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24