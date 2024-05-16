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فنون ومشاهير
حكم ينصف ريهام سعيد ضد فنانة شهيرة... إليكم الجديد قضائياً
Lebanon 24
16-05-2024
|
07:37
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أعلنت الإعلامية ريهام سعيد، عن صدور الحكم بتغريم غريمتها الفنانة ريم البارودي بمبلغ قدره 100 ألف جنيه لاتهامها بالسب والقذف.
ووجهت ريهام سعيد الشكر للقضاء المصري بعد صدور هذا الحكم لصالحها، مؤكدة أن المحكمة الاقتصادية حكمت لصالحها وصدر حكم نهائي بتغريم ريم البارودي غرامة 100 ألف جنيه بتهمة السب والقذف.
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وعبّرت ريهام سعيد عن فرحتها بالحكم، وكتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تحية إجلال وتقدير للقضاء المصري الشامخ الذي لا يخشى في الحق لومة لائم ويعطي الحقوق لأصحابها".
وصدر الحكم بالتعويض لصالح ريهام سعيد عن ما لحق بها من أضرار من قبل "ريهام مجدي مدحت"، وشهرتها ريم البارودي، حيث أصدرت الدائرة العاشرة استئناف اقتصادي، حكما نهائيا بالتعويض بمبلغ 100 ألف جنيه مصري ، عما لحق بالإعلامية المصرية من وقائع سب وقذف وتشهير.
يذكر أن الخلافات بين الطرفين بدأت منذ العام 2022، بعد رفع ريهام سعيد لعدد من الدعاوى القضائية ضد الفنانة ريم البارودي نتيجة تصريحات مسيئة استطاعت إثباتها أمام القضاء.
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