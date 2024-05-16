Advertisement

فنون ومشاهير

حكم ينصف ريهام سعيد ضد فنانة شهيرة... إليكم الجديد قضائياً

Lebanon 24
16-05-2024 | 07:37
A-
A+
Doc-P-1200308-638514674477692866.jpg
Doc-P-1200308-638514674477692866.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الإعلامية ريهام سعيد، عن صدور الحكم بتغريم غريمتها الفنانة ريم البارودي بمبلغ قدره 100 ألف جنيه لاتهامها بالسب والقذف.

ووجهت ريهام سعيد الشكر للقضاء المصري بعد صدور هذا الحكم لصالحها، مؤكدة أن المحكمة الاقتصادية حكمت لصالحها وصدر حكم نهائي بتغريم ريم البارودي غرامة 100 ألف جنيه بتهمة السب والقذف.
Advertisement

وعبّرت ريهام سعيد عن فرحتها بالحكم، وكتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تحية إجلال وتقدير للقضاء المصري الشامخ الذي لا يخشى في الحق لومة لائم ويعطي الحقوق لأصحابها".

وصدر الحكم بالتعويض لصالح ريهام سعيد عن ما لحق بها من أضرار من قبل "ريهام مجدي مدحت"، وشهرتها ريم البارودي، حيث أصدرت الدائرة العاشرة استئناف اقتصادي، حكما نهائيا بالتعويض بمبلغ 100 ألف جنيه مصري ، عما لحق بالإعلامية المصرية من وقائع سب وقذف وتشهير.

يذكر أن الخلافات بين الطرفين بدأت منذ العام 2022، بعد رفع ريهام سعيد لعدد من الدعاوى القضائية ضد الفنانة ريم البارودي نتيجة تصريحات مسيئة استطاعت إثباتها أمام القضاء.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:16 | 2024-05-16
03:56 | 2024-05-16
02:53 | 2024-05-16
02:13 | 2024-05-16
00:01 | 2024-05-16
23:00 | 2024-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24