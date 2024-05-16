"تعاملتُ بجهل".. فنان شهير يخسر مبلغاً كبيراً من المال في البورصة!

كشف الفنان المصري هاني رمزي عن تجربته المريرة في مجال الاستثمار، كاشفا إنه خسر مبلغاً كبيراً من المال في البورصة.

Advertisement

وقال في حديث لوسائل إعلام محلية: لما لقيت الناس حوالي بيشتروا أسهم في البورصة قلت أركب الموجة، رغم أنها لها ناسها ودراسات كبيرة، ووضعت مبلغاً كبيراً بالنسبة لي وخسرته.وعن تجربته في عالم البورصة، قال: يجب أن تكون فاهمها صح، والمفروض أن يكون إلى جانبك خبير أو مرشد، يقول لك متى تشتري ومتى تبيع، وأي سهم يشهد صعوداً وأيها يشهد هبوطا.وأكد رمزي أنه يتحمل جزءاً من المسؤولية عن خسارته في عالم البورصة، مضيفا: "أنا أستحق الخسارة؛ لأنني تعاملت بجهل". وتابع: "أنا عمري ما كسبت في البيزنس، وخسرت في البورصة، بس الحمد لله شغال حاليًّا في أعمال فنية كتيرة، وربنا يعوضني عن اللي فات".