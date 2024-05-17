فنان شهير يحتفل بعيد ميلاد أصالة.. ويحضر مفاجأة (فيديو)







وقال العبداللات إن الاحتفال حضره أيضاً الشاعر علي الخوار، والمنتج عبدالله البداد، مطالبًا الجمهور بانتظار مفاجأة في وقت قريب، ليخمن العديد من المتابعين أنه يحضّر لديو غنائي يجمعه بالفنانة السورية.

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شوق الفنان الأردني عمر العبداللات الجمهور لمفاجأة لم يتحدث عن تفاصيلها، خلال احتفاله بعيد ميلاد صديقته الفنانة السورية أصالة نصري، في دبي، بحضور زوجها الشاعر العراقي فائق حسن.وقال العبداللات إن الاحتفال حضره أيضاً الشاعر علي الخوار، والمنتج عبدالله البداد، مطالبًا الجمهور بانتظار مفاجأة في وقت قريب، ليخمن العديد من المتابعين أنه يحضّر لديو غنائي يجمعه بالفنانة السورية.





ووثق العبداللات أجواء الاحتفال في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في "فيسبوك"، معلقًا عليه: اليوم حتفلنا بالصديقة الغالية أصولة بمناسبة عيد ميلادها في دبي.





وكانت أصالة تصدرت الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بمناسبة عيد ميلادها الـ 55، الذي صادف الأربعاء، 15 أيار، بعد أن انهالت عليها رسائل التهاني والمباركات من نجوم الفن والمشاهير، وكذلك الجمهور.





في المقابل، كرمت دولة الإمارات العربية المتحدة، قبل أيام قليلة الفنان عمر العبداللات، ومنحته جائزة قادة العمل الإنساني، في حفل TOP HUMANITY LEADERS AWARDS، الذي أقيم في فندق برج العرب في دبي. (فوشيا)