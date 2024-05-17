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فنون ومشاهير

تزوجّت قبل سنة ورُزقت بطفلها الأوّل... فنانة تنفصل عن زوجها: "صبرت كتير"

Lebanon 24
17-05-2024 | 07:45
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أعلنت الفنانة المصرية جوري بكر عبر صفحتها على "إنستغرام"، عن انفصالها عن زوجها.
 
وقالت: "تم الانفصال بيني وبين زوجي، وربنا يوفّق الجميع.. الحمدالله صبرت كثيرًا، واستحملت إللي ما فيه جبل يستحمله".
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يذكر أن جوري قد تزوجت، أوائل العام 2023، ورُزقت بمولودها الأول سليم في نهاية السنة.
 
 
 
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