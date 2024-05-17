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فنون ومشاهير

الأزمة تتصاعد.. تفاصيل الخلاف بين شيرين عبد الوهاب وروتانا

Lebanon 24
17-05-2024 | 23:00
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مازالت أزمات  شركة روتانا للصوتيات والمرئيات مع شيرين عبد الوهاب مستمرة، فرغم أن شيرين خرجت مؤخراً لتعلن عن إنتهاء ألبومها الغنائي المنتظر تمهيداً لطرحه، إلا أن روتانا كذبت كل تصريحاتها وكشفت عن العديد من المفاجآت.

فقد تصدر إسم  شيرين عبد الوهاب  التريند عبر وسائل التواصل الإجتماعي قبل ساعات بسبب تجدد أزماتها مع روتانا؛ فبعدما إنتظر جمهورها الإعلان عن موعد طرح الألبوم، فوجىء بتصريحات روتانا أنها لم تتسلم أغنيات الألبوم من شيرين كما ذكرت وأن آخر أغنية تسلّمتها الشركة من شيرين هي أغنية "الدهب " وأن الشركة مستعدة لتطرح الأغنيات فور إستلامها لل "ماستر " والأوراق القانونية والمخالصات بتوقيع شيرين .

وهو ما جعل المستشار ياسر قنطوش  يقوم بالرد على تصريحات روتانا، مؤكداً أنها تكن لهم الإحترام والتقدير وأن هناك بعض الحقائق التي ستكشفها خلال الأيام القادمة خاصة أنها فوجئت برفع دعوى جديدة ضدها من قبل الشركة.

وقد علمت "نواعم" أن شيرين لا تمتلك حالياً شركة لإدارة أعمالها خاصة بعد إستمرار أزماتها على مدار سنوات وأنها تمر بحالة نفسية سيئة ورفضت تدخل أي من الأصدقاء للوساطة بينها وبين شركة روتانا لحل أزماتها معهم . (نواعم)

 

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