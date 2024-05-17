"حاج ضحك على عقول الناس".. فنان سوري شهير يفضح الشامي فما القصة؟

اتهم الفنان السوري عبد الكريم حمدان، مواطنه المطرب عبد الرحمن فواز، المعروف باسم "الشامي" بشراء مشاهدات وإعجابات وتعليقات لأغانيه عبر منصة "يوتيوب"، ووصفها بـ"الترندات الغريبة".

وقد نشر حمدان صورًا لأغنية الشامي الجديدة "خذني" عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام، وعلق عليها قائلا: "سبحان الله أول مرة بشوف ناس بتعلق بدون ما تشاهد، غريبة هالترندات، حاج ضحك على عقول الناس".



وأشار حمدان إلى نسبة المشاهدات التي وصلت خلال 25 دقيقة من نشرها على "يوتيوب"، إلى أكثر من 5 آلاف مشاهدة، فيما وصلت التعليقات إلى أكثر من 12 ألفاً. (الجديد)