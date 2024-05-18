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فنون ومشاهير
نُقل إلى المستشفى.. مخرج شهير أصيب بجلطة قلبية
Lebanon 24
18-05-2024
|
07:56
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أصيب المخرج المصري ماندو العدل بجلطة قلبية، نقل على إثرها لأحد المستشفيات المصرية لتلقي العلاج.
ونشر "ماندو" عبر حسابه على "فيسبوك" صوراً واحدى المستشفيات وقال: "الحمد لله جلطة في القلب، وربنا سترها، شكرًا يارب على كل حاجة".
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يذكر أن آخر أعمال ماندو العدل فى السينما هو فيلم "ع الزيرو" بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوي، محمد لطفي، شريف دسوقي، إسلام إبراهيم، تأليف د. مدحت العدل، ومن إنتاج شركة العدل جروب.
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