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فنون ومشاهير

ضحكة ساريناي ساريكايا تعرّضها للهجوم

Lebanon 24
18-05-2024 | 23:00
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بدأت شاشة المنصة العالمية نتفليكس عرض حلقات مسلسل "من التالي" لساريناي ساريكايا، التي حصلت على جائزة أفضل ممثلة تركية خلال العام عن دورها بمسلسل العائلة، ولكن لماذا تعرضت مؤخرًا لحملة إنتقادات قوية؟

قبل أيام تصدر إسم ساريناي ساريكايا وسائل الصحف التركية بعد الحفل الذي أطلقته منصة نتفليكس العالمية إحتفالاُ بإنطلاق عرض المسلسل الجديد "من التالي"؛ وقد واجهت حملة إنتقادات عبر وسائل التواصل الإجتماعي ليس بسبب أدائها ولكن بسبب ضحكتها ،الأمر الذي جعلها ترد على هذه الحملات قائلة:"هناك من إنتقد ضحكتي ولكن أنا هكذا أضحك؛فماذا أفعل".

وقالت ساريناي عن الموسم الجديد من المسلسل إنها متحمسة كثيراً لهذا القرار؛ خاصة بعد ردود الأفعال على عرض الحلقات الأولى منه عبر شاشة منصة نتفليكس .

ولكن بحسب الصحفية بيرسين، فإن أوراز كايغلار أحد أبطال المسلسل رفض عرض التواجد بالموسم الجديد قبل قراءة السيناريو.

( نواعم)
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