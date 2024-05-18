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فنون ومشاهير
"ملاحقة" ستطال نانسي عجرم.. والسبب أغنية لـ"فريد الأطرش"!
Lebanon 24
18-05-2024
|
23:41
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أعلن فيصل فؤاد الأطرش، الوريث الوحيد للفنان فريد الأطرش، عبر ممثله القانوني الدكتور حسام لطفي، مقاضاة الفنانة نانسي عجرم، بسبب استخدام أغنية "أنا وأنت وبس ولا حد تالتنا"، بدون موافقة جمعية المؤلفين والملحنين المصرية "ساسيرو"، أو الشركة المدنية للمؤلفين والملحنين، باعتبارهما من يملكان الحقوق المالية في الأداء العلني والطبع والميكانيكي وإعادة النشر.
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وجاء في البيان: "يعلن فيصل فريد الأطرش الوريث الوحيد للفنان فريد الأطرش بأن الإعلان المتاح حاليًا بصوت الفنانة نانسي عجرم باستخدام أغنية "أنا وإنت ولا حد تالتنا" يعقد المسؤولية الجنائية عن تعد على الحق الأدبي فضلُا على أنه تم دون موافقة جمعية المؤلفين والملحنين "ساسيرو" أو الشركة المصرية المدنية وناشري الموسيقي "ساسم" باعتبارهما من يملكون الحقوق المدنية في الأداء العلني والطبع الميكانيكي وإعادة النشر".
وأضاف: "كلف مكتبنا بتمثيل الوريث الوحيد في دفع التعدي عن حقوق الفنان فريد الأطرش والتعاون مع "ساسيرو" و"ساسم" لتحقيق استغلال أوسع لمصنفاته بما لا يمس الحقوق الأدبية عليها، حيث إنها بطبيعتها لا تقبل التنازل عنها إلا في كل حالة على حدة بموجب عقد مكتوب".
وكانت نانسي عجرم قد شاركت بالغناء في حملة دعاية لشركة منتجات الآيس كريم، وقدمت مقاطع من الأغنية الشهيرة للفنان فريد الأطرش "أنا وإنت ولا حد تالتنا". (فوشيا)
المصدر: فوشيا
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